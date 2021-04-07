قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومولودية الجزائر

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره تونجيث السنغالي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان الزمالك قد حقق الفوز على نظيره مولودية الجزائر، بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، ونجح في إحياء أماله في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، ويأتي الترجي التونسي متصدرًا برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثاني مولودية الجزائر، برصيد 8 نقاط، وتونجيث السنغالي، يتذيل برصيد 4 نقاط.





حيث أعلنت قناة "أون تايم سبورت" الأرضية إذاعة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



