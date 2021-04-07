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البورصة تفقد 1.3 مليار جنيه في الختام وسط تباين بأداء المؤشرات

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:47 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تباين بأداء المؤشرات  متجاهلة أحداث اليوم وهي بداية التداول في أسهم التعليم لخدمات الإدارة ، وتحول مؤشر أيجي إكس 70 للمنطقة الخضراء بنشاط الصناديق على الاسهم القوية بالمؤشر و الاسهم الخبرية التى تحقق نسبة أرباح سريعة .

 وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 636.5 مليار جنيه.
 
مؤشرات البورصة المصرية 

وتراجع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 10227.6 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1840.2 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2748.2 نقطة.

تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية 

وسجلت مبيعات المصريين بالبورصة المصرية اليوم حوالي 545.9 مليون جنيه ، فيما سجلت مشتريات العرب والأجانب حوالي 311.7 مليون جنيه ،334.2 مليون جنيه.

تداولات البورصة المصرية 

وسجلت البورصة تداولات اليوم بحوالي 1 مليار جنيه وأحجام تداول بـ 427.9 مليون ورقة منفذة علي عدد 31.8 ألف صفقة.

وتم التداول علي عدد 186 شركة ارتفع منهم 59 شركة وانخفض 78 شركة وإستقرت49 شركة


وبدأت البورصة المصرية جلسة  اليوم الأربعاء التداول على أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة، كأول طرح بالبورصة المصرية في عام 2021 والأول بعد غياب أكثر من 14 شهرًا من الطروحات الجديدة، وذلك دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط، ويكون سعر الفتح (السعر المرجعى) هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 5.75 جنيه للسهم، وعلى أن يتم التداول اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.
 
ودق جرس جلسة التداول، صباح اليوم الأربعاء، الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، محمد الرشيدي نائب رئيس مجلس إدارة شركة تعليم لخدمات الإدارة وعدد من قيادات الشركة.
 

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