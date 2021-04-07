البورصة تفقد 1.3 مليار جنيه في الختام وسط تباين بأداء المؤشرات

وبدأت البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء التداول على أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة، كأول طرح بالبورصة المصرية في عام 2021 والأول بعد غياب أكثر من 14 شهرًا من الطروحات الجديدة، وذلك دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط، ويكون سعر الفتح (السعر المرجعى) هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 5.75 جنيه للسهم، وعلى أن يتم التداول اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.

ودق جرس جلسة التداول، صباح اليوم الأربعاء، الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، محمد الرشيدي نائب رئيس مجلس إدارة شركة تعليم لخدمات الإدارة وعدد من قيادات الشركة.