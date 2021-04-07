بالصور.. صناع مسلسل "تفتيش" يحتفلون مع وسائل الاعلام بانتهاء التصوير



حضر اليوم مجموعة كبيرة من وسائل الاعلام المرئية والمقروءة للتسجيل مع معظم صناع المسلسل الذين حضروا خصيصًا لهذا اليوم وهم: المنتجين: محمد مراد وخالد الزيات ومحمد عبد الحميد، والفنانين: هبة الاباصيري، أسر البدراوي، محسن صبري، ايمان الرفاعي، مينا رفيله، حسن عبد الله، مهرة مدحت، إبراهيم طلبه، ايمن صلاح، جهاد عصام، ومغني الراب ماندو، ومخرج اغنية التتر مراد مراد، والمشرف على الجرافيك تامر مراد، مسئول التلوين احمد كمال، مدير تصوير يوسف سماحة، السيناريست ميرنا الفقي، ومخرج المسلسل تامر سامي عزيز.



وبعد انتهاء تسجيل الحوارات الصحفية احتفل ابطال العمل بقرب انتهاء المسلسل وعرضه في شهر رمضان المبارك على اكثر من قناة فضائية ومنصة الكترونية من خلال تقطيع تورتة مرسوم عليها ختم «تفتيش»، ثم قاموا بأخذ الصور التذكارية، متمنين من الله أن ينال المسلسل اعجاب الجمهور حين عرضه الاسبوع المقبل.







نظمت امس وكالة اعلاميين الفن المصري EAMA يوم خاص لوسائل الإعلام لتغطية كواليس مسلسل التشويق الجديد "تفتيش" وذلك بمقر شركة ماي المنتجة للمسلسل.