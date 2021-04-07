Advertisements

بالصور.. صناع مسلسل "تفتيش" يحتفلون مع وسائل الاعلام بانتهاء التصوير

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

نظمت امس وكالة اعلاميين الفن المصري EAMA يوم خاص لوسائل الإعلام لتغطية كواليس مسلسل التشويق الجديد "تفتيش" وذلك بمقر شركة ماي المنتجة للمسلسل.

حضر اليوم مجموعة كبيرة من وسائل الاعلام المرئية والمقروءة للتسجيل مع معظم صناع المسلسل الذين حضروا خصيصًا لهذا اليوم وهم: المنتجين: محمد مراد وخالد الزيات ومحمد عبد الحميد، والفنانين: هبة الاباصيري، أسر البدراوي، محسن صبري، ايمان الرفاعي، مينا رفيله، حسن عبد الله، مهرة مدحت، إبراهيم طلبه، ايمن صلاح، جهاد عصام، ومغني الراب ماندو، ومخرج اغنية التتر مراد مراد، والمشرف على الجرافيك تامر مراد، مسئول التلوين احمد كمال، مدير تصوير يوسف سماحة، السيناريست ميرنا الفقي، ومخرج المسلسل تامر سامي عزيز.

وبعد انتهاء تسجيل الحوارات الصحفية احتفل ابطال العمل بقرب انتهاء المسلسل وعرضه في شهر رمضان المبارك على اكثر من قناة فضائية ومنصة الكترونية من خلال تقطيع تورتة مرسوم عليها ختم «تفتيش»، ثم قاموا بأخذ الصور التذكارية، متمنين من الله أن ينال المسلسل اعجاب الجمهور حين عرضه الاسبوع المقبل.


بالصور.. صناع مسلسل "تفتيش" يحتفلون مع وسائل الاعلام بانتهاء التصوير
بالصور.. صناع مسلسل "تفتيش" يحتفلون مع وسائل الاعلام بانتهاء التصوير
بالصور.. صناع مسلسل "تفتيش" يحتفلون مع وسائل الاعلام بانتهاء التصوير
بالصور.. صناع مسلسل "تفتيش" يحتفلون مع وسائل الاعلام بانتهاء التصوير
بالصور.. صناع مسلسل "تفتيش" يحتفلون مع وسائل الاعلام بانتهاء التصوير
بالصور.. صناع مسلسل "تفتيش" يحتفلون مع وسائل الاعلام بانتهاء التصوير
بالصور.. صناع مسلسل "تفتيش" يحتفلون مع وسائل الاعلام بانتهاء التصوير
بالصور.. صناع مسلسل "تفتيش" يحتفلون مع وسائل الاعلام بانتهاء التصوير
بالصور.. صناع مسلسل "تفتيش" يحتفلون مع وسائل الاعلام بانتهاء التصوير
بالصور.. صناع مسلسل "تفتيش" يحتفلون مع وسائل الاعلام بانتهاء التصوير
بالصور.. صناع مسلسل "تفتيش" يحتفلون مع وسائل الاعلام بانتهاء التصوير
بالصور.. صناع مسلسل "تفتيش" يحتفلون مع وسائل الاعلام بانتهاء التصوير
بالصور.. صناع مسلسل "تفتيش" يحتفلون مع وسائل الاعلام بانتهاء التصوير
بالصور.. صناع مسلسل "تفتيش" يحتفلون مع وسائل الاعلام بانتهاء التصوير
بالصور.. صناع مسلسل "تفتيش" يحتفلون مع وسائل الاعلام بانتهاء التصوير
بالصور.. صناع مسلسل "تفتيش" يحتفلون مع وسائل الاعلام بانتهاء التصوير

أخبار تهمك

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 12 ساعة

خبير تحكيمي ينتقد حكم مباراة برشلونة وبلد الوليد

منذ ساعة الا ربع

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قمة الاهلي والزمالك مهددة بالتأجيل

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل القمة

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

رد ناري من ليفربول بعد العنصرية ضد لاعبيه

منذ أقل من ساعة

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 9 ساعات

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مجاهد يتخذ أولى خطوات فض نزاع الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

01:47 م

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

12:38 م

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

06:45 ص

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

12:14 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج