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استعلام الآن عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالاسم ورقم البطاقة.. القوى العاملة توضح تفاصيل جديدة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:07 م
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021
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استعلام الآن عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالاسم ورقم البطاقة.. القوى العاملة توضح تفاصيل جديدة

تصدر استعلام منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالاسم ورقم البطاقة قائمة أهم الخدمات الحكومية المقدمة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما أعلنت وزارة القوى العاملة عن تقديم تلك الخدمة من خلال موقعها الإلكتروني وكذلك من خلال رقم خدمة المواطنين التابع للوزارة على مدار الساعة وهذا توفيرًا لمجهود ولوقت السادة المواطنين المستفيدين من خدمات مبادرة العمالة المؤقتة.

منحة العمالة الغير منتظمة 2021
أعلنت وزارة القوى العاملة على لسان الدكتور الوزير محمد سعفان عن توقف صرف دفعات منحة العمالة بشكل مؤقت في الوقت الحالي، وذلك لرغبة الوزارة في تجهيز قاعدة بيانات موسعة ومتكاملة تضم أسماء المستفيدين من مبادرة عمال اليومية خلال الفترة القادمة، مشددة على ضرورة متابعة المواطنين لموقع الوزارة الرسمي لمعرفة كافة التفاصيل التي تخص توقيت صرف الدفعات الجديدة أول بأول.

وكانت الوزارة قد شددت على ضرورة عدم نقل أخبار منحة العمالة الغير منتظمة 2021 إلا من مصدرها الرسمي وهو موقع وزارة القوى العاملة أو من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

استعلام منحة العمالة بالاسم ورقم البطاقة
أكدت مصادر مسؤولة داخل الحكومة المصرية عن كون خدمات الاستعلام عن توقيت صرف دفعات مبادرة عمال اليومية متاحة من خلال الجهات الرسمية فقط سواء بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة القوى العاملة أو من خلال الصفحة الرسمية على فيسبوك وكذلك عبر كافة مكاتب الوزارة بجميع محافظات الجمهورية.

وكانت طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالاسم ورقم البطاقة قد جاءت على هذا النحو:

- قم بالذهاب مباشرة إلى موقع القوى العاملة الرسمي.
- اختر خدمات المواطنين ثم خدمة استعلام منحة عمال اليومية.
- اكتب الرقم القومي للمستفيد.
- اضغط على عرض نتيجة الاستعلام.

استعلام الآن عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالاسم ورقم البطاقة.. القوى العاملة توضح تفاصيل جديدة

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