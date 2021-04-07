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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 7-4 2021
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:10 م
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 7-4-2021
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 7-4-2021 في البنوك
استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 7 -4-2021 بالبنوك، وذلك في ظل استقرار العملة الأمريكية مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية.. التفاصيل من هنا
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021
ارتفعت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021، ليحقق أعلى مستوي في أكثر من أسبوع.. التفاصيل من هنا
تعاون بين "المركزي" وجهاز الاتصالات لإتاحة قنوات جديدة لصرف المعاشات
وقع البنك المركزي المصرى والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بروتوكول تعاون لإتاحة قنوات إلكترونية جديدة لصرف المعاشات، وذلك فى إطار قرارات المجلس القومي.. التفاصيل من هنا
1.1 مليار دولار صادرات مصر الزراعية خلال 6 أشهر
ارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال موسم التصدير الحالى من سبتمبر 2020 وحتى نهاية فبراير 2021 مقارنة بنفس الفترة من موسم التصديرى العام الماضى، وبلغت قيمة الصادرات 1.1 مليار دولار موزعة على مليون و837 ألف طن، وتصدرت الموالح المصرية قائمة أعلى الحاصلات الزراعية تصديرا خلال الفترة المشار إليها بقيمة 389 مليون دولار موزعة على 8.1 ألف طن.. التفاصيل من هنا
وزير المالية: إحباط 3 آلاف عملية تهريب بغرامات 743 مليون جنيه
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام 2021، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي.. التفاصيل من هنا
وزير الاتصالات يبحث مع شركات دنماركية فرص التعاون مجال التكنولوجيات الرقمية
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عدد من شركات التكنولوجيا الرقمية الدنماركية وذلك خلال جلسة تفاعلية عبر الفيديوكونفرنس لبحث فرص التعاون وتعزيز الشراكات بين البلدين فى مجال التكنولوجيات الرقمية، وتنمية سوق تكنولوجيا المعلومات بمصر والدنمارك.. التفاصيل من هنا
12.4 مليار دولار فائض ميزانية الإمارات خلال 2020
بلغ الفائض في ميزانية مالية الحكومة الموحدة لدولة الإمارات تشمل الميزانية الاتحادية وميزانيات الحكومات المحلية نحو 45.62 مليار درهم (12.4 مليار دولار) خلال عام 2020 وذلك بحسب الإحصاءات التي أعلنت عنها وزارة المالية.. التفاصيل من هنا
وزير التموين يفتتح أول مكتب للسجل التجاري بالبنوك المصرية
افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والأستاذ طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة.. التفاصيل من هنا
0.3 % زيادة فى أعداد المؤسسات التدريبية فى القطاعين الحكومى والخاص
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومى والخاص لعام 2019/2020" التى تهدف إلى رصد أنواع التدريب فى القطاعين الحكومى والخاص بقصد تــــطوير المهــــارات البشـرية واكتسـاب خـبرات اضــافـية في مخــتلف التخصـصات .. التفاصيل من هنا
وزير الإسكان: بدء التشطيبات بعمارات الإسكان الساحلي المميز بمدينة رشيد الجديدة
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ25 عمارة (600 وحدة سكنية) بمشروع الإسكان الساحلي المميز.. التفاصيل من هنا
رئيس الجهاز: 90% نسبة تنفيذ 2520 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بالمدينة
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ الطبقة الأسفلتية لطرق مشروع "سكن مصر" أحد مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بمدينة الشروق، لشريحة متوسطى الدخل، حيث تأتى تلك الأعمال ضمن خطة الجهاز التى تستهدف تنفيذ نمط المشروعات العمرانية المتكاملة.. التفاصيل من هنا
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