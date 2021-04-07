ميسي يتصدر.. تعرف على هدافي الدوري الإسباني

مازال يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة، بينما يأتي لويس سواريز في المركز الثاني مهاجم أتليتكو مدريد برصيد 19 هدفًا.

ويحتل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد المركز الثالث برصيد 17 هدفًا، بفارق هدف وحيد عن جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال في المرتبة الرابعة.

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني كالآتي:-

1. ليونيل ميسي، برشلونة، 23 هدفًا.

2. لويس سواريز، أتلتيكو مدريد، 19 هدفًا.

3. كريم بنزيما، ريال مدريد، 17 هدفًا.

4. جيرارد مورينو، فياريال، 16 هدفًا.

5. يوسف النصيري، إشبيلية، 15 هدفًا.

6. أليكساندر إيزاك، ريال سوسيداد، 12 أهداف.

7. مارتي روجر، ليفانتي، 11 أهداف.

8. ميكيل أويارزابال، ريال سوسيداد، 10 أهداف.

9. خوسيه موراليس، ليفانتي، 10 أهداف.

10. ياجو أسباس، سيلتا فيجو، 9 أهداف.

11. ماركوس يورينتي، أتلتيكو مدريد، 9 أهداف.

12. أنطوان جريزمان، برشلونة، 8 أهداف