



تردد قناة cbc دراما الجديد 2021 علي النايل سات تردد قناة cbc Drama المسلسلات المصرية لمشاهدة ممتعة في رمضان 2021





في السنوات الأخيرة لوحظ الشهرة التي حققتها سلسلة قنوات CBC، والتي نالت إعجاب الكثير من المشاهدين نظراً لما تقدمه من محتوى متنوع ومميز، والذي جعلها الخيار الأول لدى كثير من الأشخاص، ويرجع ذلك لما تقوم ببثه عبر شاشتها من مسلسلات وبرامج حصرية، لذا يبحث عدد كبير عن التردد الخاص بالقناة للاستمتاع بمتابعتها.





تردد قناة سي بي سي دراما الجديد

يمكن ضبط تردد القناة من خلال الاستعانة بالمعلومات الآتية:





التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة سي بي سي دراما 2

يستطيع المشاهد وبكل يسر ضبط ترددها على جهاز الاستقبال لديه، من خلال اتباع ما يلي:





اسم القناة: CBC drama

التردد: .11488

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي .H

معامل تصحيح الخطأ: ¾.





تنزيل قناة سي بي سي دراما

يستطيع كافة محبي القناة تنزيل القناة بكل يسر، باتباع الخطوات التالية:





- بواسطة جهاز التحكم عن بعد اضغط على زر “القائمة الرئيسية”.

- ثم الضغط على خيار “خيارات”.

- بعد ذلك يتم النقر على “تثبيت”.

- ينصح باختيار الخيار الخاص بـ “التثبيت اليدوي”.

- يجب تحديد القمر الصناعي من قائمة “الأقمار”.

- يجب إدخال التردد الخاص بالقناة.

- يجب تحديد الاستقطاب أفقي أم رأسي.

- إلى جانب معدل الترميز 27500 ثم النقر على زر “Ok”.

- يلزن الانتظار لفترة قصيرة من الوقت ثم النقر على حفظ.





مسلسلات قناة سي بي سي دراما

تتميز بتقديمها لمحتوى جذاب يجعل المشاهد لا يمل من متابعتها، ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي:





- مسلسل “زي القمر”: بطولة الفنانة الرائعة إلهام شاهين.

- مسلسل “الوصية”: بطولة كلاً من أكرم حسني وأحمد أمين، والفنانة ريم مصطفى.

- مسلسل “بين عالمين”: اشترك في تمثيله الفنان هشام سليم، الفنان طارق لطفي.

- مسلسل “ضمير أبلة حكمت”: من بطولة الفنانة القديرة فاتن حماده.



