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ارتفاع أسعار النفط بفضل توقعات نمو اقتصادي عالمي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار النفط الأربعاء 7 ابريل بفضل احتمال نمو اقتصادي عالمي أقوى في ظل زيادة في التطعيمات وتقرير يفيد أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، تراجعت. لكن التفاؤل حيال المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي للأخيرة وزيادة منتظرة في الإمدادات من منتجين كبار كبحت المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 62.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم شهر مايو أيار 14 سنتا ما يوازي 0.2% إلى 59.47 دولار.

ودعمت الأسعار بيانات يوم الثلاثاء أظهرت أن الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة زادت لأعلى مستوى في عامين في فبراير شباط وزادت عمليات التوظيف. وجاء ذلك عقب بيانات سابقة أظهرت تحسنا في قطاع الخدمات في كل من الصين والولايات المتحدة.

كما تعززت الأسعار بفعل التفاؤل حيال توسع أكبر في حملات التطعيم بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم موعد إتاحة التطعيمات لجميع البالغين في الولايات المتحدة إلى 19 أبريل.

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