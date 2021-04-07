فريق الأهلي يزور مستشفى الناس لعلاج الأطفال





قام سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق وزملاؤه سعد سمير وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة بزيارة ظهر اليوم إلى مستشفى الناس لعلاج الأطفال، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي والخدمي الذي يقوم به النادي الأهلي.





وكان في استقبال وفد فريق الأهلي الذي ترأسه سيد عبد الحفيظ ،الدكتورة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي للمستشفى، ومحمد فرغلي، المدير العام لمؤسسة «الجود»، ومحمود البربري مدير المستشفى وهالة بايزيد، مدير الشراكات المؤسسية.

وحرص عبد الحفيظ ونجوم الأهلي علي القيام بجولة تفقدية في المستشفى شملت زيارة جميع الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى وحدات الأشعة و وحدة العناية المركزة.

أشاد وفد فريق الأهلي بالامكانات المتميزة التي تقدمها مستشفى الناس وأيضا طرق العلاج الحديثة التي ساهمت في شفاء الكثير من المرضى.





كما استمع وفد فريق الأهلي إلى شرح تفصيلي من الدكتورة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفى عن كافة الخدمات الطبية و العلاجية المقدمة لعلاج الأطفال وفقا لأحدث نظم العلاج العالمية.





وكان النادي الأهلي قد وقع بروتوكول تعاون مع مستشفى الناس في نوفمبر الماضي ، وذلك في إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقوم به النادي على جميع الأصعدة.



