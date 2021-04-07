ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في بريطانيا بنسبة 13.9%

سجلت مبيعات السيارات الكهربائية في بريطانيا شهر مارس الماضي13.9 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات في البلاد وهو رقم قياسي مقارنة بشهر مارس 2020 عندما سجلت مبيعات القطاع 7.3 في المئة فقط





ووفقا لجمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا فان المستهلكين اشتروا 22 ألف سيارة كهربائية و17 ألف سيارة هجينة خلال مارس الذي شكل علامة فارقة في تجارة تلك السيارات





ورغم هذه الأرقام الإيجابية لكن المبيعات لا تزال منخفضة بنحو 37٪ دون متوسط مستويات شهر مارس بين عامي 2010 و 2019 وشهد قطاع السيارات إجمالا بما فيها السيارات الكهربائية في شهر مارس تحسنا واضحا حيث ارتفعت التسجيلات الجديدة بنسبة 11 في المئة لتصل إلى 284 ألف سيارة





وذكرت جمعية مصنعي وتجار السيارات أن العام الماضي كان الأصعب في التاريخ الحديث وتضرر قطاع السيارات بشدة مثل العديد من القطاعات الأخرى لكنها أشارت إلى وجود تفاؤل بأن ثقة المستهلك ستعود