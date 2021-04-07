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محمد سراج يصيب بكسر بالغ في قدمه

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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محمد سراج يصيب بكسر بالغ في قدمه
أُصيب نجم ستار أكاديمي محمد سراج، خلال الأيام الماضية بكسر في قدمه اليسرى الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى.

ونُقل سراج، عقب إصابته مباشرةً إلى المستشفى، حيث أجريت له الإسعافات السريعة، وأثبتت الأشعة وجود كسر في القدم اليسرى ووضعت قدم الفنان في جبيرة مؤقتة حتى لا تتفاقم الإصابة.

جدير بالذكر أن سراج، ينتظر طرح أغنيته الجديدة مع النجم تامر حسني وهي بعنوان "بحبك" من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج وتوزيع توما ومن المفترض أن تُطرح من خلال أحد مشاهد فيلم حسني الجديد"مش أنا".

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