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نمو التبادل التجاري دبي و جنوب أفريقيا بنسبة 17%

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
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 أظهرت بيانات جمارك دبي، نمو تجارة دبي الخارجية مع جنوب أفريقيا بنسبة 17 بالمائة لتصل قيمتها إلى 15.71 مليار درهم ، مقابل 13 مليار درهم في عام 2019، لتصبح جنوب أفريقيا مع هذا النمو في المركز 23 بين الشركاء التجاريين لدبي.

وقدمت دائرة جمارك دبي خلال ندوة التجارة والاستثمار في الزراعة التي نظمتها افتراضياً دائرة التجارة بجنوب افريقيا بالتعاون مع القنصلية العامة لجنوب أفريقيا في دبي، عرضاً متكاملاً لتطور تجارة دبي مع جنوب أفريقيا والفرص المتاحة لدعم النمو في التجارة المتبادلة بين الطرفين, وفقاً لبيان صحفي.

وقال راشد المهيري مدير قسم الإجراءات الجمركية بدائرة جمارك دبي، أن النمو المحقق في التبادل التجاري بين دبي وجنوب افريقيا يظهر مدى إمكانية تقدم الطرفان إلى مستويات أعلى من قيمة التجارة المتبادلة، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً في العام 2020 رغم تحديات جائحة كورونا.

وأضاف المهيري أن المواد الزراعية والغذائية عموماً تعد من أهم البضائع في تجارة دبي الخارجية مع جنوب أفريقيا .

وتابع: "حققت واردات دبي بالمواد الزراعية والغذائية من جنوب أفريقيا في العام 2020 نموا بنسبة 11.7بالمائة لتصل قيمتها إلى 1.34 مليار درهم، مقابل 1.2 مليار درهم في عام 2019 .

وزادت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي إلى القارة الأفريقية، بنسبة 4.2% بنهاية شهر يناير 2021، لتصل إلى 2.9 مليار درهم.

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