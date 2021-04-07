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"النقد الدولي" يتوقع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة الخليج

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
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توقع صندوق النقد الدولي تعافي معظم اقتصادات منطقة الخليج هذا العام بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه التقديرات في السابق، إذ رفع توقعه للنمو العالمي في 2021 إلى ستة بالمئة من 5.5 بالمئة قبل أقل من ثلاثة أشهر.

وقال الصندوق في أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر هذا الأسبوع إنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية، وهو الأكبر في المنطقة، 2.9 بالمئة هذا العام، ارتفاعا من 2.6 بالمئة كان يتوقعها في يناير ، بحسب "رويترز".

انكمش اقتصاد المملكة 4.1 بالمئة العام الماضي بفعل صدمتي جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.

وبالنسبة للإمارات، قال صندوق النقد إن ثاني أكبر اقتصاد في الخليج سيشهد نموا 3.1 بالمئة هذا العام، لينتعش من انكماش 5.9 بالمئة في 2020. وكان قد توقع في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي تراجعا 6.6 بالمئة في 2020 ونموا 1.3 بالمئة هذا العام.

وشهدت سلطنة عُمان أكبر تعديل إيجابي بين دول الخليج، من توقعات بانكماش 0.5 بالمئة هذا العام إلى توقع لنمو 1.8 بالمئة.

وصارت التوقعات لنمو اقتصاد البحرين 3.3 بالمئة هذا العام مقابل توقع في أكتوبر تشرين الأول لنمو 2.3 بالمئة. ولم يطرأ تغير كبير على التوقعات للكويت وقطر، إذ يُتوقع أن تسجل الكويت نموا 0.7 بالمئة هذا العام ارتفاعا من تقدير أكتوبر تشرين الأول لنمو 0.6 بالمئة.

وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد قطر سينمو 2.4 بالمئة، وهو ما يقل قليلا عن التقدير السابق بنمو 2.5 بالمئة.

كان صندوق النقد الدولي قال أمس الثلاثاء إن إنفاقا عاما غير مسبوق لمكافحة جائحة كوفيد-19، خاصة في الولايات المتحدة، سيدفع النمو العالمي إلى ستة بالمئة هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 1976.

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