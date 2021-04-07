الداخلية تلاحق مخالفي قرار تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني



معاقبة المخالفين



مميزات الملصق الإلكتروني





وكانت منحت وزارة الداخلية، فرصة أخيرة، كموعد نهائي لتركيب الملصق الإلكتروني لكافة المركبات حتى 30 مارس المنصرم، في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية منعًا لازدحام أو تكدس المواطنين داخل المقار الشرطية.



وعقب انتهاء المدة الجديدة، تطبق وزارة الداخلية، الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

في ضوء انتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، نفذت وزارة الداخلية، عقابها على المخالفين بسحب الرخص.ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن ملاحقة وزارة الداخلية لمختلف قرار تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات.انتهت المهلة التي حددتها وزارة الداخلية، لتركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، واستبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام)، حيث منحتهم فرصة في 30 مارس المنصرم.وسحبت الجهات المعنية 7054 رخصة سيارة، خلال 24 ساعة، لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك.ويتميز الملصق، بإمكانية التعرف على المركبات المُبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيا، ويتيح حصر أماكن الكثافات المروري وإخطار غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية؛ لتتمكن من التعامل السريع وفك التكدسات بإرشاد قائدي المركبات بالطرق البديلة.ويعتبر الملصق الإلكتروني المقرر وضعه على السيارات، شريحة ذكية مدون عليها كافة بيانات العربية يتم ربطها بمركز المعلومات التابع للمرور وغرف العمليات على مستوى الجمهورية.ويهدف الملصق الإلكتروني للسيارات لتركيب اللوحات المعدنية المؤمنة، وذلك لتطبيق منظومة النقل الذكية، وتتمثل في تيسير عملية البحث عن السيارات المبلغ بسرقتها، والمطلوبة أمنيًّا، إضافة إلى تحديد أماكن التكدسات المرورية لإخطار غرف العمليات بإدارات المرور على مستوى الجمهورية لسرعة التوجه للمكان ومنع التكدسات.