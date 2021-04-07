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الجنايات تبرئ المتهم الثالث من قضية الشروع في قتل جارهم بالجيزة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قال المستشار، مشيل حليم دفاع المتهمين في قضية الشروع في قتل جارهم بأوسيم، إن الدائرة الثالثة في جنايات الجيزة المنعقدة في محكمة جنوب الجيزة، قضت ببراءة المتهم الثالث "بليدي عبد الحليم"، في القضية رقم 9132 سنة 2018، بجلسة 6 أبريل 2021.

وأضاف مشيل حليم، أنه سبق وحصل علي حكم ببراءة المتهم الثاني في ذات القضية بجلسة 2 نوفمبر من العام الماضي والمتهم ايضًا بالاشتراك في واقعة الشروع في القتل، وحيازة اسلحة نارية وبيضاء.

واستند حليم، في طلب البراءة إلي حجية الأمر المقضي به في حكم البراة السابق للمتهم الثاني وانعدام الاسناد وعدم توافر اركان جريمة الاشترراك في القتل وذلك علي سند ان تواجد المتهمنثين علي مصرح الواقعة لا يعني الاشتراك دون فعل مادي ملموس.

وأوضح أن الاشتراك يتطلب تقابل صريح بين ارادة المتهمين في ارتكاب الواقعة،  وان كلمة شد الازر التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين بامر الأإحالة هي كلمة مطاطة تستلزم فعل مادي قاطع.

كما أضاف ان تحريات المباحث تناقدت مع اقوال المجني عليه وشهود الاثبات بشان ماهية الاسلحة. المنسوب حيازتها واحرازها للمتهمين، وتناقد اقوال المجني عليه فيما قرره، انه اغمي عليه بعد الطلق الناري واصابته وقد فقد الوعد نهائيًا، ثم عاد علي النقيد بتحقيقات النيابة انه ادرك المتهمين الثاني والثالث يتوالي عليه باله حادة محدثين به اصابات، فقد خلت الاوراق من تقرير طبي سوا فقط اصابته بطلق ناري دون سم اثار للتعدي عليه بالة حادة المنسوبة للمتهمين، العمر الذي يبدوا به جاليًا انعدام الاسناد وتكون الواقعة محل شك.

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