التابوت المقدس لفرقة Es Producion اليوم علي مسرح آفاق





تعرض اليوم فرقة Es Producion عرضها المسرحي التابوت المقدس علي مسرح آفاق في تمام الساعة السابعة مساءا.



"التابوت المقدس" عبارة عن فنتازيا رعب يحكي عن مكان مسمي بنجمة إلياس تسكنه الأرواح الخبيثة.. صاحب هذا المكان شيطان يدعي "إلياس"

ويلجأ إليه شخص ولكنه بشري يدعي "ياسين" ليقدم دماء صديقه يعقوب وكريمته هند قربانا لإلياس.. حتي ينتقم منهم بسبب ما فعلوه ب ياسين ويربح بالكنز.



وتتوالي الأحداث طوال العرض وتنتهي بمقتل يعقوب وهند وياسين.



عرض "التابوت المقدس" تأليف مروان نور.. دراماتورج مصطفي عمر.. بطولة حسين عاطف وشاكر شهاب وتامر نصر الدين

ودعاء محمد ومي مصطفي وعمر وليد وعلي سلامه

وعبد الله هشام ومريم علي

ومنار ناصر وروان أمجد

وعمر بكري وعادل حسام

ودينا اشرف وأسماء محمد

وروضه مجدي وعبد الله عصام

وحبيبه جمال.. موسيقي وإضاءة مروان نور وحسام العمده.. مكياچ أحمد الرسام وهبة شهاب.. مخرج مساعد حسام العمده ومن إخراج شاكر شهاب.