منى قطب : عرض "ولاد ناس" على عدة قنوات يتيح زيادة فرص النجاح والعمل يقدم نماذج مختلفة للأسرة المصرية



على قدم وساق يواصل فريق عمل مسلسل "ولاد ناس" تصوير أحداثه، كما بدأت الشركة المنتجة تسليم الحلقات الأولي، بعد انتهاء تصوير قرابة ١٨ حلقة من أحداث العمل. وتقول المنتجة منى قطب أنها تستبشر بعرض العمل متزامنا على أكثر من قناة مصرية وعربية، مما يتيح له فرص أكبر في تحقيق نسب مشاهدة، مشيرة أن طبيعة العمل جاذبة لكل أفراد الأسرة المصرية، وتنقل عدة حكايات مختلفة لنماذج متعددة من البيت المصري بكافة فئاته واختلاف طبقاته.

وقالت قطب في تصريحات صحفية: "الحمدلله نحظي بالتواجد خلال شهر رمضان في مصر بما يزيد عن ٥ قنوات وبأوقات عرض مختلفة، وأبرز هذا القنوات (النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten)، وأضافت: "كما يعرض العمل على منصة "فيو" وقناة عربية أخرى حصريا".

أشارت قطب أن العمل يحمل مغزي يؤسس لعلاقات أسرية وعائلية وإنسانية داخل البيت المصري ولصالح جميع أفراد الأسرة، موضحة أن العمل يسعى لترسيخ قيم اجتماعية في الأسرة المصرية، لإيجاد من أجل تأسيس مجتمع صحي سليم.

أضافت قطب ان سيناريو العمل جذبها منذ قرائته للمره الأولى، موضحة أن السياق الدرامي يسير في خطوط متقاطعة وتشويق خلال سير الأحداث، وقالت: "يضيف أيضا للعمل كونه بطولة جماعية لنخبة من نجوم مصر ومشاركات من الوطن العربي، فهو يضم أسماء كبيرة لها باع طويل في العمل الدرامي ويمتلك كلا منهم اسما ولديه جمهور".

مسلسل "ولاد ناس" من إنتاج "سكوير ميديا" للمنتجين منى قطب وإبراهيم حمودة، وتأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، صفاء الطوخي، وآخرين.