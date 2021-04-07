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فلسطين تسجل 1916 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:47 م
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم الأربعاء، رقمًا قياسيًا جديدًا لعدد الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، بـ 1916 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ إجمالي
الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين 2672، إضافة الى 18 وفاة.
وأفادت قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية،
بتسجيل 286835 إصابة بينها 3015 وفاة.
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