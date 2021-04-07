Advertisements

فلسطين تسجل 1916 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:47 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم الأربعاء، رقمًا قياسيًا جديدًا لعدد الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، بـ 1916 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين 2672، إضافة الى 18 وفاة.

 

وأفادت قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بتسجيل 286835 إصابة بينها 3015 وفاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فلسطين إصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

رد ناري من ليفربول بعد العنصرية ضد لاعبيه

منذ ساعتين

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مجاهد يتخذ أولى خطوات فض نزاع الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة في ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

خبير تحكيمي ينتقد حكم مباراة برشلونة وبلد الوليد

منذ ساعتين

سيرينو يتسبب في أزمة داخل الأهلي

منذ 33 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 13 ساعة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 10 ساعات

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

فلسطين تسجل قفزة قياسية بإصابات بكورونا

فلسطين تسجل 7 وفيات و736 إصابة بكورونا

فلسطين تسجل 3 وفيات و470 إصابة بكورونا

فلسطين تسجل 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 10 وفيات و599 إصابة جديدة بكورونا

فلسطين تسجل 10 وفيات و1334 إصابة بفيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

01:47 م

بشرى سارة في ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

03:31 م

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

12:38 م

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

06:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج