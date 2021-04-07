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تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 8 أبريل 2021 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 أبريل 2021

وحذرت الهيئة في بيان لها، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي الي انخفاض الرؤية الأفقية

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

إنخفاض في درجات الحرارة علي شمال البلاد وحتي شمال الصعيد بقيم تتراوح (4-6) درجة مئوية ليسود طقس معتدل شمالًا حتي القاهرة حار جنوبًا نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

غدا الخميس:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

اعتبارا من الجمعة الموافق 9 أبريل 2021 انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (4:3) درجة مئوية، ليسود طقس لطيف شمالا حتي القاهرة معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا.

يوم الجمعة المقبل:

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد.

اضطراب في الملاحة البحرية: علي البحر المتوسط والبحر الأحمر وسرعة الرياح (70:60 كم) وارتفاع الموج (4:3) متر.

يوم السبت المقبل:

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد.

اضطراب في الملاحة البحرية: علي البحر المتوسط وسرعة الرياح (70:60 كم) وارتفاع الموج (5.5:4) متر.

علي البحر الأحمر وسرعة الرياح (80:70 كم) وارتفاع الموج (6:4) متر.

يوم الأحد المقبل:

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

اضطراب في الملاحة البحرية: علي البحر الأحمر وسرعة الرياح (80:70 كم) وارتفاع الموج (6:4) متر.

يوم الاثنين المقبل:

نشاط الرياح: علي مناطق من جنوب سيناء.

يوم الثلاثاء المقبل:

نشاط الرياح: علي مناطق من جنوب سيناء.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا
تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل
تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

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