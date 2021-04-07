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أشرف عطية: أسوان أول محافظة في حصاد وتوريد القمح

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أعلن اللواء اشرف عطية محافظ أسوان عن إطلاق موسم حصاد القمح في أول باكورة للذهب الأصفر على مستوى محافظات الجمهورية وذلك نظرًا لإرتفاع درجات الحرارة بها وذلك بمنطقة توشكى داخل صومعة تابعة للقطاع الخاص والمؤجرة لشركة مطاحن مصر العليا بسعة تصل لأكثر من 30 ألف طن.


موجهًا إلى تقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم اللازمة للمزارعين بمختلف القرى والمراكز لإستلام الكميات الموردة من القمح بالصوامع والشون وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة التيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد الأقماح وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بالجودة العالية المطلوبة.


وكشف اللواء أشرف عطية بأن هذا العام سيشهد زيادة فى توريد كميات الأقماح بنسبة 80 % نظرًا لزيادة المساحات المنزرعة من القمح والتى وصلت إلى 104 ألف فدان.


لافتًا إلى زيادة المتوسط العام لإنتاج الفدان إلى 22 أردب بعد أن كان 18 أردب للفدان وذلك بعد ضخ إستثمارات جديدة بمنطقة توشكى من خلال العديد من الشركات الإستثمارية التي قامت بزراعة حوالى 46،5 ألف فدان من القمح، بجانب المساحات المنزرعة من قبل والتي تصل إلى 58،5 ألف فدان بمناطق شباب الخريجين بوادى النقرة ووادى الصعايدة ومن خلال جمعيات الإئتمان والإصلاح الزراعى والمراقبة الريفية.


ومن جانبه أوضح المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان بأنه تنفيذًا لتعليمات وزير التموين ومحافظ أسوان ستبدأ 5 صوامع وشونة في إستلام شحنات القمح بجودة عالية، مؤكدًا على تقديم كافة التسهيلات أثناء عملية الإستلام لتفادى أى عقبات تعوق ذلك لسرعة تخزينها بالصوامع والشون المخصصة لها بطاقة إجمالية 126 ألف طن منها صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 ألاف طن، بجانب صوامع مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وأيضًا شون البنك الزراعى بطاقة 5 ألاف طن، فضلًا عن صومعة توشكى.

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