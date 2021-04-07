الكاف يضع الاتحاد المصري في أزمة طاحنة





وضع الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " نظيره المصري في أزمة طاحنة وذلك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء بعد ظهور خبر جديد صادم للشأن الكروي المصري.





حيث حدد الكاف موعد النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستنطلق يوم العاشر من شهر سبتمبر في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد المصري أن الدوري سينتهي بنهاية يوم 30 من الشهر ذاته.





وتتعلق تلك الأزمة فيما يخص مواعيد القيد خاصةً أن إنطلاق دوري أبطال أفريقيا سيكون قبل نهاية الدوري المصري الأمر الذي سيعني عدم قدرة الأندية المصرية التي تشارك في بطولات أفريقيا القادمة قيد صفقاتها الجديدة.





في الوقت الذي ستجد الأندية المصرية فيه عائق آخر يتمثل في رفع أسماء اللاعبين الغير مرغوب في إستمرارهم من القوائم.