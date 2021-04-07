نشاط رياح وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيانا لها يستعرض تفاصيل طقس غدًا الخميس الموافق 8 إبريل 2021، عن انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 5:6 درجة مئوية.



وتتوقع الهيئة أن يكون طقس الغد نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح نشطة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

-طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

-طقس مائل للبرودة على شمال لطيف على جنوب الصعيد.



الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، بالقاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

