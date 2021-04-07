Advertisements

نشاط رياح وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيانا لها يستعرض تفاصيل طقس غدًا الخميس الموافق 8 إبريل 2021، عن انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 5:6 درجة مئوية.

وتتوقع الهيئة أن يكون طقس الغد نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح نشطة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
-طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.
-طقس مائل للبرودة على شمال لطيف على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، بالقاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.
نشاط رياح وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد
نشاط رياح وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

أخبار تهمك

ضربة موجعة للأهلي قبل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 13 ساعة

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

سيرينو يتسبب في أزمة داخل الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

خبير تحكيمي ينتقد حكم مباراة برشلونة وبلد الوليد

منذ أقل من ساعتين

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

رد ناري من ليفربول بعد العنصرية ضد لاعبيه

منذ أقل من ساعتين

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 10 ساعات

بشرى سارة في ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مجاهد يتخذ أولى خطوات فض نزاع الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

01:47 م

بشرى سارة في ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

03:31 م

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

12:38 م

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

06:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج