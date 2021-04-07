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بريطانيا تستعد لطرح الجرعات الأولى من لقاح "موديرنا" الأمريكي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:59 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، الاستعداد لطرح الجرعات الأولى من لقاح "موديرنا" الأمريكي في البلاد.

 

ويعتبر "موديرنا" الأمريكي، هو ثالث لقاح ضد فيروس كورونا يحصل على إذن من السلطات البريطانية، حيث تلقى مصابون في مستشفى ويست ويلز، الجرعات الأولى من هذا اللقاح اليوم.

 

وكانت السلطات البريطانية، طلبت 17 مليون جرعة من لقاح "موديرنا" تكفي لتطعيم 8.5 مليون شخص بجرعتيم منه.

 

جاء ذلك تزامنا مع تحقيق السلطات الطبية في المملكة المتحدة في لقاح "أسترازينيكا"، الذي حصل عليه أكثر من 18 مليون شخص في بريطانيا.

 

واتخذت عدة دول، قرارًا بفرض قيود على استخدام لقاح "أسترازينيكا" للأشخاص الأصغر سنا، بينما يحقق علماء في عدد صغير من حالات جلطات الدم النادرة التي أصيب بها أشخاص تلقوا هذا اللقاح.

 

 

 

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