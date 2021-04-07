تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في المواجهة التي تجمع بينهما لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقبل المباراة يعاني العملاق الألماني من إصابة هداف الفريق روبيرت ليفاندوفسكي والتي تعرض لها رفقة منتخب بلاده أثناء فترة التوقف الدولي بالإضافة إلى غياب سيرجي جنابري أيضاً.





ومن المُنتظر أن تخوض كتيبة هانز فليك المباراة بالتشكيلة التالية :-





حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: بافار - زوله - ألابا - لوكاس

خط الوسط: كيمتش - جوريتزكا

أمامهما: سانى - مولر - كومان

خط الهجوم: تشوبو موتينج