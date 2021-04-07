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سيرينو يتسبب في أزمة داخل الأهلي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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تسبب الأوروجواياني جاستون سيرينو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، في اشتعال أزمة داخل النادي الأهلي.

يأتي ذلك بعدما تمسك الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتعاقد مع سيرينو، في الوقت الذي تحفظت فيه لجنة التخطيط بالنادي على هذه الصفقة، بحجة تراجع مستواه الفني في مباريات دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى كبر سنه.

وتهدف اللجنة إلى التعاقد مع لاعب بنفس مواصفات الأوروجواياني، ولكن بشرط أن يكون في أوائل العشرينات حتى تتم الاستفادة منه وتسويقه في السنوات المقبلة ويكون مشروع ومستقبل الفريق مثل صفقة المالي اليو ديانج.

الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، يتمسك باللاعب نظرًا لامكانياته التي يعلمها جيدًا، حيث أنه ينفذ تعليماته الهجومية والدفاعية بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى أن الفريق في حاجة إلى خبراته في الهجوم، كما يرى المدرب

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