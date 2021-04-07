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محافظ البحيرة يلتقي بعمد ومشايخ قري مراكز المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. (صور)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:08 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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عقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اجتماعا بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد، وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالعمد ومشايخ القرى ورؤساء المدن الست المعنية الخاصة بالمرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى المزمع إنشاؤها بعدد 6 مراكز "دمنهور، كفر الدوار، أبو حمص، حوش عيسي، أبو المطامير، ووادي النطرون"، باجمالى 42 قرية رئيسية وعدد 207 وحدة قروية واكثر من 3900 تابع.

وأكد محافظ البحيرة علي أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات.

كما أكد خلال اللقاء علي ان المشروعات المزمع تنفيذها تأتى بالتوافق مع الاحتياجات والمتطلبات لأهالى تلك القري، مؤكدًا أن مراحل المبادرة لابد ان تكتمل بتكاتف الدولة مع المواطنين والمسؤلين مع العمد والمشايخ حيث شهدت المرحلة الاولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نجاح كبير وهو ما ظهر جليا بتنفيذ 92 مشروع متنوع بالقرى الثمان المستهدفة بتكلفة تجاوزت 350 مليون جنيه.

وأشاد المحافظ بالتوافق المجتمعي بين الحضور التى بهم وبكافة أبناء الوطن تكتمل اللوحة الوطنية فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس، مشيرا ان البحيرة ومواطنيها كانت وستظل عند حسن الظن بها والتى تحركها الدوافع الوطنية والعمل نحو البناء وتحقيق مستقبل افضل وواعد مشرق لهم وبهم وتنفيذ كافة المشروعات المقررة على الوجة الأمثل وفقا للبرامج الزمنية والمواصفات الفنية المقررة لتلبية طموحات واحتياجات المواطنين.

كما أكد الحضور انهم مع الدولة ومشروعاتها الوطنية والقومية وأنهم دائما وأبدا خلف القيادة الحكيمة والحكومه المخلصة للعمل على تلبية احتياجات ومطالب المواطنين.
محافظ البحيرة يلتقي بعمد ومشايخ قري مراكز المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. (صور)
محافظ البحيرة يلتقي بعمد ومشايخ قري مراكز المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. (صور)
محافظ البحيرة يلتقي بعمد ومشايخ قري مراكز المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. (صور)
محافظ البحيرة يلتقي بعمد ومشايخ قري مراكز المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. (صور)
محافظ البحيرة يلتقي بعمد ومشايخ قري مراكز المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. (صور)
محافظ البحيرة يلتقي بعمد ومشايخ قري مراكز المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. (صور)
محافظ البحيرة يلتقي بعمد ومشايخ قري مراكز المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. (صور)
محافظ البحيرة يلتقي بعمد ومشايخ قري مراكز المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. (صور)
محافظ البحيرة يلتقي بعمد ومشايخ قري مراكز المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. (صور)
محافظ البحيرة يلتقي بعمد ومشايخ قري مراكز المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. (صور)
محافظ البحيرة يلتقي بعمد ومشايخ قري مراكز المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. (صور)
محافظ البحيرة يلتقي بعمد ومشايخ قري مراكز المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. (صور)
محافظ البحيرة يلتقي بعمد ومشايخ قري مراكز المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. (صور)
محافظ البحيرة يلتقي بعمد ومشايخ قري مراكز المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. (صور)
محافظ البحيرة يلتقي بعمد ومشايخ قري مراكز المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. (صور)
محافظ البحيرة يلتقي بعمد ومشايخ قري مراكز المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. (صور)
محافظ البحيرة يلتقي بعمد ومشايخ قري مراكز المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. (صور)
محافظ البحيرة يلتقي بعمد ومشايخ قري مراكز المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. (صور)
محافظ البحيرة يلتقي بعمد ومشايخ قري مراكز المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. (صور)
محافظ البحيرة يلتقي بعمد ومشايخ قري مراكز المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. (صور)

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