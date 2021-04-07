جامعة عين شمس تحتفي بموكب المومياوات الملكية بمؤتمرها العلمي

نظمت جامعة عين شمس ندوة احتفاءً بموكب المومياوات الملكية وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العلمى التاسع للجامعة، تحت عنوان "المومياوات الملكية".



وشهد الندوة وزير السياحة والآثار، والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار الأسبق وعميد كلية الآثار جامعة عين شمس، والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق وأستاذ الآثار بجامعة عين شمس، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية.



وخلال الندوة قال وزير السياحة والآثار، إن الوزارة حرصت، على أن يكون موكب المومياوات الملكية جنائزيًا مهيبًا، يحترم الملوك والملكات وتاريخهم وحضارتهم، حيث أن الهدف الأساسي كان هو إظهار هيبة مصر في كل شىء، لافتا إلى أن كل تفصيلة بالموكب كانت مدروسة.



وأوضح أن استقبال فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للملوك الذين حكموا مصر وسجلوا التاريخ سيظل مشهدا بارزا عالقا بالذاكرة وسيتذكره الأجيال علي مدى الأعوام، كما أن قيام فخامة الرئيس بافتتاح قاعة العرض المركزي بالمتحف القومي للحضارة المصرية ويقف عن يمينه المرجعية الاولي في الثقافة والآثار في العالم مدير عام منظمة اليونسكو، وعن يساره المرجعية الأولي للسياحة في العالم الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، يدل علي ثقل ومكانة مصر سياحيا وأثريا.



وأشار إلى أنه تم تغليف المومياوات بشكل علمي حفاظا لها واحتراما للملوك، ورغم أن البعض طالب بإظهار شكل المومياوات الملكية لكن ما كان يهمنا هو الحفاظ عليها، مؤكدًا أنه تم دراسة كل حركة وتفصيلة في الموكب بشكل دقيق، ومراجعة المحتوى الأثرى يوميا بدقة، وربط ذلك كله بالهوية المصرية.