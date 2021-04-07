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البرازيل: أكثر من 4000 حالة وفاة في 24 ساعة لأول مرة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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سجلت البرازيل أكثر من 4000 حالة وفاة مرتبطة بـ" كورونا" في غضون 24 ساعة لأول مرة، حيث يتسبب متغير أكثر عدوى في زيادة عدد الحالات.

ووفقًا ل" بي بي سي"، أصبحت المستشفيات مكتظة، ويموت الناس بينما ينتظرون العلاج في بعض المدن، والنظام الصحي على وشك الانهيار في العديد من المناطق.

ويبلغ إجمالي عدد القتلى في البلاد الآن حوالي 337000، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

لكن الرئيس جاير بولسونارو يواصل معارضة أي إجراءات إغلاق للحد من تفشي المرض.

ويجادل الرئيس بأن الضرر الذي يلحق بالاقتصاد سيكون أسوأ من آثار الفيروس نفسه، وحاول عكس بعض القيود التي فرضتها السلطات المحلية في المحاكم.

وفي حديثه إلى أنصاره خارج المقر الرئاسي يوم الثلاثاء، انتقد إجراءات الحجر الصحي وأشار دون دليل على ارتباطها بالسمنة والاكتئاب. ولم يعلق على 4195 حالة وفاة مسجلة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

حتى الآن، سجلت البرازيل أكثر من 13 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وفقًا لوزارة الصحة. توفي حوالي 66570 شخصًا بفيروس Covid-19 في مارس، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي الشهري السابق.

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