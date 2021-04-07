Advertisements

مهند فهمي يطارد حلم بيج رامي ويبدأ الاستعداد في مستر أوليمبيا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
نجوى مصطفى
Advertisements

يشارك بطل كمال الأجسام مهند فهمي في بطولة « USA’s Nationals 2021»، وهى المنافسات التي تمنح لاعبى كمال الأجسام المحترفين الفائزين بالمراكز الأولى بطاقة التأهل مباشرة للمشاركة في مستر أوليمبيا 2021، التي ستقام في الولايات المتحدة نهاية العام الحالي.

 

وذلك بعد فوزه ببطولة muscle contest والتي أقيمت في ولايتي كاليفورنيا و نيفادا، والتي تعد من أهم البطولات  مستوي أمريكا، حيث يحصل الفائز على كروت احتراف للعبة.

ويأخذ الحدث أهمية خاصة جدًا للاعبي كمال الأجسام يتمثل في أنه المنافسة الأخيرة في جدول المنافسات المؤهلة لمستر أولمبيا بالولايات المتحدة، ما يجعله مثار اهتمام كبير للاعبين المحترفين في كل أرجاء العالم ممن لديهم الرغبة في الحصول على شرف المشاركة في مستر أولمبيا هذا العام.

 

ومن المنتظر أن تقام الفعاليات على مسرح «كايروشو» بمدينة 6 أكتوبر، حيث تقام المنافسات في ثلاث فئات هي الفيزيك والكلاسيك فيزيك والبودي بيلدنج، وستشهد الأيام المقبلة الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالحدث الرياضي الهام.

أخبار تهمك

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

رد ناري من ليفربول بعد العنصرية ضد لاعبيه

منذ ساعتين

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 10 ساعات

سيرينو يتسبب في أزمة داخل الأهلي

منذ 34 دقيقة

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مجاهد يتخذ أولى خطوات فض نزاع الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة في ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعة

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

خبير تحكيمي ينتقد حكم مباراة برشلونة وبلد الوليد

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

01:47 م

بشرى سارة في ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

03:31 م

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

12:38 م

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

06:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج