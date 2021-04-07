مهند فهمي يطارد حلم بيج رامي ويبدأ الاستعداد في مستر أوليمبيا

يشارك بطل كمال الأجسام مهند فهمي في بطولة « USA’s Nationals 2021»، وهى المنافسات التي تمنح لاعبى كمال الأجسام المحترفين الفائزين بالمراكز الأولى بطاقة التأهل مباشرة للمشاركة في مستر أوليمبيا 2021، التي ستقام في الولايات المتحدة نهاية العام الحالي.

وذلك بعد فوزه ببطولة muscle contest والتي أقيمت في ولايتي كاليفورنيا و نيفادا، والتي تعد من أهم البطولات مستوي أمريكا، حيث يحصل الفائز على كروت احتراف للعبة.

ويأخذ الحدث أهمية خاصة جدًا للاعبي كمال الأجسام يتمثل في أنه المنافسة الأخيرة في جدول المنافسات المؤهلة لمستر أولمبيا بالولايات المتحدة، ما يجعله مثار اهتمام كبير للاعبين المحترفين في كل أرجاء العالم ممن لديهم الرغبة في الحصول على شرف المشاركة في مستر أولمبيا هذا العام.

ومن المنتظر أن تقام الفعاليات على مسرح «كايروشو» بمدينة 6 أكتوبر، حيث تقام المنافسات في ثلاث فئات هي الفيزيك والكلاسيك فيزيك والبودي بيلدنج، وستشهد الأيام المقبلة الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالحدث الرياضي الهام.