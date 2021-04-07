في يوم الصحة العالمي.. كيف ساهم صندوق تحيا مصر في تطوير المنظومة الصحية وعلاج المصريين؟

يحتفل العالم، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للصحة، الذي يوافق يوم 7 أبريل من كل عام، بناءً على الدعوة التي تبنتها جمعية الصحة العالمية، في عام 1948، والتي تهدف إلى إقرار يوم عالمي للصحة، لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، ومنذ عام 1950، بدأ الاحتفال سنويا باليوم العالمي للصحة في السابع من أبريل، ويتم، كل عام، اختيار موضوع ليوم الصحة العالمي والتركيز على مجال من المجالات التي تثير القلق وتحظى بالأولية لدى منظمة الصحة العالمية.



وتشارك مصر في الاحتفال باليوم العالمي للصحة، انطلاقا من اهتمامها ودعمها اللا محدود للمنظومة الصحية، التي أخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عاتقه، منذ أن تولى مقاليد الحكم، تطويرها، من خلال تطوير المستشفيات القائمة، والتوسع فى إنشاء المستشفيات الجديدة، والمراكز الطبية والوحدات الصحية، لتغطى كل مناطق الجمهورية، ولتحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن البسيط، الذي لا يجد ملجأ سوى المستشفيات الحكومية، في ظل ارتفاع تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة.



ومن بين الجهات التي تشارك بفعالية في تطوير القطاع الصحي، وعلاج المواطنين غير القادرين، صندوق "تحيا مصر" الذي لعب دورا بارزا في معاونة أجهزة الدولة لتطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، خصوصا الأسر الأولى بالرعاية.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" جهود صندوق "تحيا مصر" لرعاية المصريين صحيا:



قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر: "نسعى للتوسع في توفير الخدمات الصحية في مختلف التخصصات في المناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن المشاركة الفاعلة في جهود الدولة لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية، وتنظيم القوافل الميدانية بما يضمن تقديم الخدمة الصحية في المناطق النائية".



فيروس سي:



كانت بداية جهود الصندوق بمواجهة فيروس سي، بشراكة ناجحة مع وزارة الصحة والسكان، من خلال القضاء على قوائم انتظار مرضى فيروس سي وتوفير العلاج لهم، ثم مضى الصندوق قدما في مساندة الدولة في مواجهة الفيروس حيث وفّر الصندوق الجرعات العلاجية لنحو 363 ألف مواطن مجانا، وكذلك والكواشف الطبية المستخدمة في القوافل، بالإضافة إلى الدعم المستمر الذي قدّمه مركز صندوق تحيا مصر لعلاج أمراض الكبد بالمجان في محافظة الأقصر، الذي يخدم محافظات جنوب الصعيد، ووفر مشقة السفر على المرضى بهذه المحافظات.



كما اعتبرت وزارة الصحة والسكان مركز صندوق تحيا مصر الأول على مستوى المراكز المشاركة في حملة 100 مليون صحة، كما دشن الصندوق حملة في إطار دوره كمراقب لعملية المسح الطبي لمبادرة 100 مليون صحة، والتي استهدفت توعية المواطنين والتعريف بخطوات المسح الطبي للكشف عن الفيروس، من خلال 8 وحدات متنقلة، مجهزة لإجراء المسح الطبي، وذلك لتدعيم نقاط المسح الطبي الثابتة بمختلف الوحدات الصحية ومجالس الأحياء، فضلا عن وضع المركز تحت تصرف وزارة الصحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ودعم القطاع الطبي وقت الأزمة.



نور حياة:



ومع إطلاق الرئيس السيسي لمبادرة نور حياة في يناير من عام 2019، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية، تضاعفت مشاركة الصندوق في تقديم الخدمة الصحية، حيث استهدفت المبادرة مليونا و100 ألف مواطن حتى الآن، فضلا عن إجراء 17 ألف عملية مياه بيضاء، وتسليم 200 ألف نظارة طبية، وصرف العلاج لـ90 ألف مريض.



وتعمل حاليا 10 غرف عمليات في 10 مستشفيات في المبادرة تقدم خدماتها على مستوى 19 محافظة، حيث يتم توفير وسائل انتقال من وإلى المستشفيات مجانا لخدمة المستحقين، على أن يتم التوسع في تشغيل مستشفيات جديدة تباعا والبداية من محافظة أسوان.



يوم جديد:



في ذات السياق، تشكل نسبة وفيات الأطفال المبسترين على المستوى العالمي من 32 إلى 44% من أسباب الوفيات عند الأطفال دون الخامسة، وتبلغ نسبة الوفيات بين الأطفال المبتسرين في مصر 20% بسبب نقص الحضانات، ومن ثم بدأ صندوق تحيا مصر في توزيع 500 حضانات للأطفال المبتسرين بالتعاون مع البنك التجاري الدول (CIB) وذلك على المستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني عجزا في الحضانات، ضمن حملة بعنوان "يوم جديد".



كلنا جنبك:



ورعاية لمرضى الفشل الكلوي، وجه الرئيس السيسي بمشاركة الصندوق في إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوي في المستشفيات الحكومية، وقام الصندوق بتوفير 1500 ماكينة غسيل كلوي، و1000 كرسي مريض ضمن المبادرة الرئاسية "كلنا جنبك"، وتم تشغيل 1150 ماكينة حتى الآن في 20 محافظة هي: القليوبية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الشرقية، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، الإسماعيلية، الدقهلية، القاهرة، السويس، البحر الأحمر.



وسيتم توريد المرحلة الثالثة بواقع 350 ماكينة جديدة قبل نهاية العام.



القوافل الطبية الشاملة:



أطلق صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، المرحلة التجريبية من القوافل الطبية الشاملة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف القرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تكثيف جهود الصندوق لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المجالات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وفي هذا الإطار، نظم الصندوق بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، قافلة طبية على مدار الثلاثة أيام الماضية في قرى جبل شيشة وإقليت والرغامة البلد، بمحافظة أسوان، حيث قدمت القافلة خدمة الكشف الطبي في تخصصات الرمد، الأطفال، الباطنة، الجلدية، العظام، النساء والتوليد، فضلا عن تقديم التوعية الصحية وأساليب الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذا الدعم النفسي للأطفال، لنحو 1500 مواطن.



ومن المزمع أن تصل غدا ثاني قوافل المرحلة التجريبية إلى واحة سيوة لتوفير الخدمة الصحية في مختلف التخصصات لمواطني الواحة.



الأزمات والكوارث:



وفي مواجهة جائحة كورونا، شكلت مبادرة الصندوق "نتشارك هنعدي الأزمة" نموذجا يحتذى به لمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص للدولة وقت الأزمات.



وأطلق الصندوق مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" كما خصص الصندوق حساب رقم (037037 مواجهة الكوارث والأزمات)، يوم 21 مارس من عام 2020 لاستقبال المساهمات والتبرعات من داخل وخارج مصر لدعم أنشطة المبادرة، التي ساهمت منذ إطلاقها في توفير 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، و240 جهاز تنفس صناعي، و16 ألف بدلة عزل واقية، ومليون كمامة جراحية، و50 ألف كمامة N95 و50 ألف لتر مطهرات ومواد تعقيم لمستشفيات الحميات والصدر، و1000 كاشف للفيروس، فضلا عن المشاركة في تجهيز أول مستشفى ميداني بالتعاون مع جامعة عين شمس.