الشناوي: من أصعب الأمور أن ترى طفلا صغيرا يتألم

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سعادته بالزيارة التي قام بها وفد فريق الكرة اليوم ، برئاسة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة إلى مستشفى الناس .





وقال: "زيارتي والكابتن سيد عبدالحفيظ وزملائي ايمن أشرف وسعد سمير ومحمد مجدي أفشة، لمستشفى الناس اليوم ضمن وفد فريق الكرة بالأهلي، تأتي في إطار الدور الذي يقوم به النادي الأهلي على الصعيد الخدمي والمجتمعي".





وأضاف :" الخدمات التي تقدمها المستشفى جديرة بالتقدير والاحترام، خاصة في ظل الجهد المبذول من الجميع من أجل الوصول لأعلى معدلات الشفاء بالنسبة للأطفال.





وأكمل : "نتمني الشفاء العاجل لكل الاطفال المرضى.. أمر صعب للغاية ان تشاهد طفلا يبلغ عدة شهور فقط يتألم من المرض وارى أنهم في حاجة الى الدعم والمساندة في الظروف الصعبة التي يمرون بها مع صغر سنهم".





واختتم الشناوي تصريحاته مؤكدا أن الأهلي لا يتأخر في القيام بدوره المجتمعي ، ويجتهد دائما للمساهمة في هذا الاتجاه، خاصة أن دور النادي لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط ، لكنه يشمل جميع المجالات التي تخدم المجتمع المصري.



