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فضية لـ«ريتال رزق» في بطولة الجمهورية للجمباز الإيقاعي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
نجوى مصطفى
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استضافت الصالة المغطاه بنادي اتحاد الشرطة للألعاب الرياضية بمنطقة الدراسة في القاهرة، بطولة الجمهورية للجمباز الإيقاعي.

 

وحصد نادي التجمع هايتس، وأكاديمية أكتوسبورت 5 ميداليات، بينهم ثلاث فضيات، و2 ميدالية برونزية، حيث نجحت بطلة الجمباز الإيقاعي «ريتال أحمد رزق» 8 سنوات، في الفوز بالميدالية الفضية محققة المركز الثاني.

 

 تعد البطولة حافزا لآباء والأمهات للاهتمام بإلحاق أبنائهم بمختلف الأنشطة والألعاب الرياضية؛ انطلاقا من أهمية ممارسة الرياضة في تنشيط عقول الأطفال وتهذيب سلوكهم، علاوة على خلق روح المنافسة لتحقيق البطولات المحلية والعالمية .

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