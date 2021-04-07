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إحالة أوراق عامل إلى المفتي لإتهامه بقتل أثنين في الإسكندرية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد ابراهيم خليفة رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين محمد جمال شاور، وطارق ابراهيم ابو الروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات محمد صالح بإحالة أوراق المتهم " ر.ق.ر" عامل محارة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه في قتل المجني عليهما " ع.م.ع" و" م.ش.خ".

تعود الواقعة في القضية رقم 22796 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل يفيد بمقتل المجني عليها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان أن قيام المتهم " ر.ق.ر" عامل محارة حاملا سلاح أبيض " حربه " والتعدي علي كل من " " ع.م.ع" و" م.ش.خ" حال تواجدهم بمحل الواقعة في وجود كل من أشقائه " م.ق.م" صاحب مقهي و"م.ق.م"صاحب محل حلاقة للشد من أزره قاصدين من ذلك التعدي علي المجني عليهما.

و بتقنين الإجراءات تم ضبط الأسلحة المستخدمة وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي قررت إحالة أوراق المتهم الأول لفضيلة المفتي وحددت يونيو القادم لمحاكمته.

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