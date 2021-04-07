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بعد تسببه في جلطات دموية.. تقديم بديل لـ "أسترازينيكا" في بريطانيا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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قالت الهيئة الاستشارية للقاحات في المملكة المتحدة إن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا سيحصلون على حقنة كورونا بديلة للقاح "أسترازينيكا" بسبب الأدلة المتزايدة التي تربطه بجلطات دموية نادرة.

ووفقًا لـ "بي بي سي" وجدت مراجعة أجرتها هيئة تنظيم الأدوية، بحلول نهاية مارس، أن 79 شخصًا في المملكة المتحدة عانوا من جلطات دموية نادرة بعد التطعيم - توفي 19 منهم.

وقالت الهيئة التنظيمية إن هذا لم يكن دليلًا على أن اللقاح تسبب في حدوث الجلطات - لكنها قالت إن الرابط أصبح أكثر ثباتًا.

وقالت الهيئة المنظمة إن الآثار الجانبية نادرة للغاية وقد تم إثبات فعالية اللقاح.

وقالت إن ذلك يعني أن فوائد تناول اللقاح لا تزال مواتية للغاية بالنسبة للغالبية العظمى.

لكنهم أقروا بأنه كان أكثر توازنًا بالنسبة للشباب لأن خطر الإصابة بكورونا كان أقل بكثير.

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