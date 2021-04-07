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أجويرو يخطط للبقاء في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن رغبة النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، بخصوص المكان الذي سيلعب به في الموسم المقبل.

ووفقاً لصحيفة (تيليجراف) فإن النجم التاريخي لمانشستر سيتي، يرغب في الإستمرار باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار التقرير إلى أن الاهتمام الحقيقي من أندية البريميرليج بضم اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، هو من ناديي تشيلسي، وتوتنهام هوتسبير.

وقد أعلن مانشستر سيتي بشكل رسمي مؤخراً عدم وجود نية لتجديد تعاقده مع اللاعب، وسيغادر النادي في الصيف، وبالتالي سيكون قادراً على اللعب لفريق جديد مجاناً.

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