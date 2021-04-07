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تأييد براءة رامز جلال ومالك قنوات "mbc" في تهمة الاستيلاء على الملكية الفكرية"

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أيدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بجلسة اليوم الأربعاء ببراءة رامز جلال، ومالك قنوات mbc الشيخ وليد آل إبراهيم، من تهمة الاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية من برنامج "رامز تحت الصفر"، "رامز تحت الأرض".

ودافه عن رامز جلال في هذه القضية المحامي أشرف عبد العزيز وذلك طبقا ا لنص الماده ١٤١ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، وأيضًا طبقًا للكتاب الدوري رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ الصادر من المستشار النائب العام طبقًا للبند الخامس الذي نص لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمبادئ.

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