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5 معلومات عن طقس "الويك إند".. اعرفها

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عدة معلومات بشأن طقس نهاية الأسبوع، تلك الفترة التي يرغب المصريون في تحسن حالة المناخ بها لقضاء وقت ممتع لأن تلك الأيام تتوافق مع إجازتهم.

وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن طقس نهاية الأسبوع والظواهر المناخية التي تسيطر عليه:

- يشهد الطقس انخفاضا طفيفا تدريجيا مرة أخرى بدرجات الحرارة بداية من اليوم الخميس، ومن المقرر أن تصل 27 درجة مئوية.

- نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم تخفيف الملابس تجنبا للإصابة بنزلات البرد.

- من المتوقع تعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد لنشاط رياح، وذلك يوم الخميس الموافق 8 أبريل.

- تشهد البلاد يوم الخميس انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، لطيف على السواحل الشمالية والرياح نشطة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

- تشهد البلاد انخفاضا آخر في درجات الحرارة على الأنحاء كافة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات، اعتبارًا من الجمعة الموافق 9 أبريل؛ ليسود طقس لطيف شمالا حتى القاهرة ومعتدل جنوبًا نهارًا، وبارد ليلًا.

يذكر أن درجات الحرارة اليوم الخميس كالتالي:  القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

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