Advertisements

محلل سياسي: هناك فرص مستمرة لتحسين الوضع الاقتصادي في السودان

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
Advertisements
قال المحلل الاقتصادي السوداني طه حسين، إنه من الحقائق المعروفة قبل ثورة أبريل المجيدة في السودان كانت البلاد في حالة أزمة وحتى الآن تواجه البلاد صعوبات كبيرة في الاقتصاد وتحقيق الضمان الاجتماعي لمواطنيها، موضحا أنه مع ذلك إذا لم يكن من الممكن تجنب ثورة وقتها فكان هناك فرص لتحسين الوضع الاقتصادي.

وأوضح فى بيان صحفى، أن وزير الاستثمار السوداني الهادي محمد إبراهيم يرى أن السودان مستمر في خلق فرص استثمارية للأعمال التجارية الدولية في مختلف المجالات بما في ذلك الزراعة وتطوير الأعمال الصغيرة والبناء العقاري لكن التغييرات الإيجابية مستحيلة بالنظر إلى وجود مشاكل اقتصادية للسكان السودانيين ومشكلة الفقر التي تطول جزء كبير من الشعب السوداني.

وأضاف أنه يجب التعامل مع حل مشاكل السودانيين العاديين في شكل دمج السكان المحليين في مشروعات اقتصادية واجتماعية جديدة، مشيرا إلى أنه في نهاية عام 2017 وبداية عام 2018 شارك عدد من رجال الأعمال الدوليين من روسيا في مثل هذه المشروعات بالتوازي مع تطوير مبادراتها الاستثمارية الخاصة التي عملت على تحسين حياة السودانيين العاديين وإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية الملحة.

وتابع المحلل الاقتصادي، أن المقترحات تتعلق في المقام الأول بالسكان المحتاجين في السودان وهم كبار السن والعائلات الكبير، موضحا أن الحكومة لديها مهمة دعم هذه الشرائح من السكان ووضع خطة للتسهيلات التي سيقدمها البنك المركزي، مشيرا إلى أنه بالتوازي مع ذلك أثيرت مسألة إنشاء منظمات مجتمعية متخصصة حيث يمكن للمقيمين المحتاجين التقدم لتلقي المساعدات كما أثار رجال الأعمال مسألة فرض الضرائب على تعدين الذهب غير المشروع ولائحته الإضافية لأن هذه المشكلة تسببت في تدفق كبير للأموال من البلاد في السنوات السابقة.

أخبار تهمك

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 13 ساعة

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

سيرينو يتسبب في أزمة داخل الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

رد ناري من ليفربول بعد العنصرية ضد لاعبيه

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

بشرى سارة في ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعة و 21 دقيقة

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 3 ساعات

خبير تحكيمي ينتقد حكم مباراة برشلونة وبلد الوليد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجاهد يتخذ أولى خطوات فض نزاع الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:44 م

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

01:47 م

بشرى سارة في ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

03:31 م

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

12:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج