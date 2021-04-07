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مصر تشارك في أعمال الدورة الـ19 للمجلس الوزاري لمنظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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شارك اليوم، نيابةً عن الوزير سامح شكري، السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف، في أعمال الدورة التاسعة عشر للمجلس الوزاري لمنظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي "D-8"، والتي عُقدت عبر وسائل الاتصال المرئي.

خلال مداخلته، أكد السفير أبو عيش على اهتمام مصر بتعزيز أطر التعاون مع المنظمة وتعضيد دورها على المستوى الإقليمي والدولي، والعمل على تعزيز حجم التجارة البينية في إطارها، لاسيما مع ما خلفته جائحة كورونا من تداعيات سلبية على الاقتصاديات العالمية. كما استعرض الجهود المصرية لمكافحة التداعيات الناجمة عن الجائحة، مشيرًا إلى حزمة المساعدات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية لتخفيف تلك التداعيات عن كاهل المواطن المصري.

هذا، ومن المقرر أن تستضيف بنجلاديش، عبر وسائل الاتصال المرئي، القمة العاشرة للمنظمة، والتي ستعقد غدًا 8 أبريل الجاري، ومن المتوقع أن تشهد اعتماد خارطة الطريق العشرية للمنظمة (2020-2030) والتي تهدف إلى توثيق التعاون بين دولها الأعضاء في مجالات التجارة والزراعة والأمن الغذائي، والتعاون الصناعي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والطاقة، والنقل والاتصال، والسياحة، وكذا تعزيز إدماج القطاع الخاص.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس المنظمة عام 1997 وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتحسين إسهامها في الاقتصاد العالمي، وتنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية بينها، حيث تتنوع مجالات التعاون لتشمل قطاعات التجارة والصناعة والمالية، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والصحة، والسياحة، والنقل والربط والطيران المدني والشحن البحري.

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