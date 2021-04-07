المؤبد لـ 9 متهمين وبراءة 41 في قضية أحداث عنف سوهاج

قضت محكمة النقض، بمعاقبة 9 متهمين بالمؤبد، وبالسجن المشدد 15 عاما و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وبمعاقبة 4 بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة 41 متهما أخرين.



وأمرت المحكمة بوضعهم تحت المراقبة لمدة عامين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المغارة" في مركز جهينة والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف المغارة بسوهاج.



صدر الحكم برئاسة المستشار ابوبكر البسيوني وعضوية المستشارين مجدى محمود ومنتصر الصيرفي وطارق بهنساوى وعادل غازى وحسام الدين مطر وابراهيم عوض ومحمود عمر ولقمان مبروك ومحمد ابا زيد وبسكرتارية يسرى ربيع واحمد محمد.



كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد و61 بالمشدد لمدة 15 سنة و62 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات و26 بالمشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات كما امرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين ثم طعن المتهمون علي الحكم امام محكمة النقض فقضت بالغاء الحكم وتحددت جلسة لنظر موضوع الدعوى.



كانت النيابة قد احالت المتهمين ال190 منهم 66 محبوس للمحاكمة الجنائية لانهم في عام 2015 وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم ووجهت إليهم النيابة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.