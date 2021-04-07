البنك الزراعي: تخصيص 500 ألف جنيهًا لسداد مديونات غارمات محافظة قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن البنك الزراعي المصري قدم مبلغ 500 ألف جنيه لسداد مديونات الغرامات بالمحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده محافظ قنا لبحث سداد ديون الغارمات بحضور محمود عبد الوهاب، رئيس قطاع جنوب الصعيد بالبنك الزراعي المصري، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح محافظ قنا أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعمل على لم شمل الأسر المصرية ودعم ومساعدة الأمهات الغارمات، مشيرًا إلى أهمية توحيد جهود الدولة والبنوك ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية لسداد ديون الغارمات وإعداد حملات توعوية لتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد والتوعية من أضرار اللجوء للاقتراض غير الآمن خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا.

هذا وقدم محافظ قنا شكره وتقديره لقيادات البنك الزراعي المصري لمساهمته الفعالة في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا والحد من ظاهرة الغارمات التي تؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي.

ومن جانبه قال محمود عبد الوهاب رئيس قطاع جنوب الصعيد للبنك الزراعي المصري أن البنك أطلق عدة مبادرات مجتمعية خلال الفترة الأخيرة بتوجيهات من رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري منها تخصيص مبلغ 500 ألف جنيه لسداد ديون الغارمات بمحافظة قنا وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للبنك.

فيما أوضح حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المبلغ سيتم إيداعه في حساب بنكي مستقل باسم مؤسسة التكافل الاجتماعي بقنا وهي أحد أكبر المؤسسات بالمحافظة التي تعمل في مجال مساعدة الأسر الأولي بالرعاية وتسديد ديون الغارمات والمساعدات الاجتماعية المختلفة، مؤكدا انه يوجد قاعدة بيانات لحصر الحالات المستحقة من الغارمات.

