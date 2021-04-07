تدريبات إضافية لحراس الأهلي قبل مواجهة سيمبا

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي في تدريبات إضافية، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.





وركز ميشيل خلال تدريبات ثنائي حراسة المرمى على مجموعة من الفقرات البدنية إلى جانب التدريب على الكرات العرضية، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق.





وقبل انطلاق مران الأهلي حرص موسيماني على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، شرح خلالها عددًا من الجوانب الفنية الخاصة بفريق سيمبا التنزاني، وطريقة أدائه في الحالتين الهجومية والدفاعية، وذلك من خلال مجموعة من اللقطات المجمعة لمباريات الفريق التنزاني.





يذكر أن الأهلي أجرى مسحة طبية، قبل مران اليوم، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد «الأهلي we‏ السلام»‏.‏





وكان الأهلي قد حسم تأهله رسميًّا إلى دور الثمانية في دوري الأبطال من الجولة الخامسة، بعد تعادله ‏مع المريخ بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جرت على استاد الجوهرة الزرقاء بالسودان



