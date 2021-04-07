Advertisements

تدريبات إضافية لحراس الأهلي قبل مواجهة سيمبا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:09 م
الشناوي
الشناوي
علي نبوي
Advertisements
قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي في تدريبات إضافية، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وركز ميشيل خلال تدريبات ثنائي حراسة المرمى على مجموعة من الفقرات البدنية إلى جانب التدريب على الكرات العرضية، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق.

وقبل انطلاق مران الأهلي حرص موسيماني على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، شرح خلالها عددًا من الجوانب الفنية الخاصة بفريق سيمبا التنزاني، وطريقة أدائه في الحالتين الهجومية والدفاعية، وذلك من خلال مجموعة من اللقطات المجمعة لمباريات الفريق التنزاني.

يذكر أن الأهلي أجرى مسحة طبية، قبل مران اليوم، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد «الأهلي we‏ السلام»‏.‏

وكان الأهلي قد حسم تأهله رسميًّا إلى دور الثمانية في دوري الأبطال من الجولة الخامسة، بعد تعادله ‏مع المريخ بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جرت على استاد الجوهرة الزرقاء بالسودان

أخبار تهمك

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى سارة في ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 30 دقيقة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 11 ساعة

الأزمة تشتعل.. كارتيرون يصر على طرد نجم الزمالك

منذ ساعة

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

سيرينو يتسبب في أزمة داخل الأهلي

منذ ساعتين

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ أقل من ساعة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ ساعة و 17 دقيقة

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل.. مجاهد يتخذ أولى خطوات فض نزاع الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

01:47 م

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

12:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج