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تراجع الطلب على الرحلات الجوية 74.7% في فبراير

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
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أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) تراجع إجمالي الطلب على الرحلات الجوية في فبراير 2021، 74.7 بالمئة مقارنة مع فبراير 2019.

وتراجع الطاقة الاستيعابية في فبراير (بحساب كيلومترات المقاعد المتاحة) 63.1 بالمئة.

أضاف إياتا، أنن فبراير شهد مستوى قياسيا منخفضا جديدا في معامل الحمولة، إذ تراجع 25.3 نقطة مئوية مقارنة مع فبراير 2019 إلى 55.4 بالمئة.

وقال الرئيس التنفيذي لإياتا: الناس لم يفقدوا رغبتهم في السفر، بل سيسافرون ما استطاعوا ذلك دون مواجهة إجراءات حجر صحي.

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