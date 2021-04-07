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خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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شهد نادي الزمالك مشاجرة عنيفة بين عبد العزيز حمدي مدلك بالقلعة البيضاء، ومحمد بدر المدير المالي للنادي منذ ساعات.

 

وأوضحت التقارير الطبية، تعرض محمد بدر، المدير المالي لنادي الزمالك بكسر من الدرجة الأولى في عظمة الترقوة، بسبب اعتداء عبدالعزيز حمدي، مدلك الفريق عليه داخل مقر القلعة البيضاء.


ووفقا لمصدر بازمالك، فأن مدلك الفريق تهجم بشكل عنيف على المدير المالي، لدرجة إصابته بكسر في عظمة الترقوة، ونقله إلى المستشفى.


وأوضح المصدر، أن سبب الأزمة هو المستحقات المالية المتأخرة للجهاز الطبي، منذ مجلس مرتضى منصور، حيث طالب المدلك بمستحقاته واستفسر عن موعد صرف هذه المستحقات لتتعالى الأصوات، وبعدها حدثت المشاجرة.

 

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