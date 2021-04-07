Advertisements
نشرة حوادث الفجر: المحكمة تلزم محمد رمضان بدفع تعويض 6 ملايين جنيه للطيار الموقوف
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:16 م
إيريني صفوت
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
التحقيقات تكشف تفاصيل تحرش شاب بفتاة داخل أتوبيس الأهرام
باشرت النيابة العامة، التحقيق في واقعة متحرش أتوبيس الأهرام، وأفادت الفتاة المجني عليها، بأنها استقلت الأتوبيس من منطقة مشعل متجه إلى الجيزة، فكانت جالسه في المقعد المقابل للمتحرش.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الجنايات تبرئ المتهم الثالث من قضية الشروع في قتل جارهم بالجيزة
قال المستشار، مشيل حليم دفاع المتهمين في قضية الشروع في قتل جارهم بأوسيم، إن الدائرة الثالثة في جنايات الجيزة المنعقدة في محكمة جنوب الجيزة، قضت ببراءة المتهم الثالث "بليدي عبد الحليم"، في القضية رقم 9132 سنة 2018، بجلسة 6 أبريل 2021.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تأييد براءة رامز جلال ومالك "إم بي سي مصر" من سرقة فكرة برنامجه
قضت اليوم الأربعاء محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية بتأييد براءة كل من رامز جلال ومالك قناة إم بي سي وليد الإبراهيم من سرقة فكرة برنامجه.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
عاجل.. براءة أحمد شفيق في قضية فساد جمعية خدمات مصر الجديدة
قضت اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق والمرشح الرئاسي في انتخابات 2012 مع اثنين آخرين لاتهامهم بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلاميا باسم بـ"جمعية خدمات مصر الجديدة " حديقة الأسرة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
عاجل.. المحكمة تلزم محمد رمضان بدفع تعويض 6 ملايين جنيه للطيار الموقوف
أصدرت اليوم الأربعاء المحكمة الاقتصادية حكمها في الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدى حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله بمبلغ 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، بسبب قيام الفنان بنشر صورة له وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
التحقيقات تكشف تفاصيل تحرش شاب بفتاة داخل أتوبيس الأهرام
باشرت النيابة العامة، التحقيق في واقعة متحرش أتوبيس الأهرام، وأفادت الفتاة المجني عليها، بأنها استقلت الأتوبيس من منطقة مشعل متجه إلى الجيزة، فكانت جالسه في المقعد المقابل للمتحرش.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الجنايات تبرئ المتهم الثالث من قضية الشروع في قتل جارهم بالجيزة
قال المستشار، مشيل حليم دفاع المتهمين في قضية الشروع في قتل جارهم بأوسيم، إن الدائرة الثالثة في جنايات الجيزة المنعقدة في محكمة جنوب الجيزة، قضت ببراءة المتهم الثالث "بليدي عبد الحليم"، في القضية رقم 9132 سنة 2018، بجلسة 6 أبريل 2021.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تأييد براءة رامز جلال ومالك "إم بي سي مصر" من سرقة فكرة برنامجه
قضت اليوم الأربعاء محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية بتأييد براءة كل من رامز جلال ومالك قناة إم بي سي وليد الإبراهيم من سرقة فكرة برنامجه.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
عاجل.. براءة أحمد شفيق في قضية فساد جمعية خدمات مصر الجديدة
قضت اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق والمرشح الرئاسي في انتخابات 2012 مع اثنين آخرين لاتهامهم بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلاميا باسم بـ"جمعية خدمات مصر الجديدة " حديقة الأسرة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
عاجل.. المحكمة تلزم محمد رمضان بدفع تعويض 6 ملايين جنيه للطيار الموقوف
أصدرت اليوم الأربعاء المحكمة الاقتصادية حكمها في الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدى حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله بمبلغ 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، بسبب قيام الفنان بنشر صورة له وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
Advertisements