Advertisements

بمشاركة "سباح المانش".. انطلاق أقوى عرض أزياء في الإسكندرية السبت المقبل

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
Advertisements
تشهد مدينة الإسكندرية، السبت المقبل، انطلاق أقوى عرض أزياء على مستوى جمهورية مصر العربية والعالم العربي تحت شعار "هنا الإسكندرية"، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءا على مسرح چي سويت.

يشارك في هذا العمل، مصطفى جلال الأزلي الحاصل على لقب ملك جمال العالم لعام 2017، مروة طلعت ملكة جمال مصر لعام 2017، محمد الحسيني السباح المصري المعجزة الشهير بـ"سباح المانش"، المخرج فادي نور، روجيه ميخائيل مصمم الأزياء المصري، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والعالمية ومجموعة من الفنانين وبمشاركة مع مجموعة من ذوي القدرات الخاصة.
بمشاركة "سباح المانش".. انطلاق أقوى عرض أزياء في الإسكندرية السبت المقبل
بمشاركة "سباح المانش".. انطلاق أقوى عرض أزياء في الإسكندرية السبت المقبل

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هنا الإسكندرية مسرح عرض أزياء سباح المانش الفنانين الإسكندرية

أخبار تهمك

بشرى سارة في ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 31 دقيقة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ يوم

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. مجاهد يتخذ أولى خطوات فض نزاع الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 14 ساعة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

سيرينو يتسبب في أزمة داخل الأهلي

منذ ساعتين

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الأزمة تشتعل.. كارتيرون يصر على طرد نجم الزمالك

منذ ساعة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ ساعة و 18 دقيقة

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"الحسيني" عن عبوره المانش: ربنا قدرني وشرفت مصر.. وهدفي بطولة العالم

السباح محمد الحسيني: أحب تغيير فكرة المجتمع عن أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة

محمد الحسيني: فريق "تتابع عربي" يسعى لعبور بحر المانش في 2020

بالتاج والفستان الأحمر.. إطلالة أنيقة لملكة جمال مصر 2019 (صور)

لأول مرة.. الإعلان عن برنامج لذوي الاحتياجات الخاصة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

01:47 م

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

12:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج