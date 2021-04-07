بمشاركة "سباح المانش".. انطلاق أقوى عرض أزياء في الإسكندرية السبت المقبل

تشهد مدينة الإسكندرية، السبت المقبل، انطلاق أقوى عرض أزياء على مستوى جمهورية مصر العربية والعالم العربي تحت شعار "هنا الإسكندرية"، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءا على مسرح چي سويت.





يشارك في هذا العمل، مصطفى جلال الأزلي الحاصل على لقب ملك جمال العالم لعام 2017، مروة طلعت ملكة جمال مصر لعام 2017، محمد الحسيني السباح المصري المعجزة الشهير بـ"سباح المانش"، المخرج فادي نور، روجيه ميخائيل مصمم الأزياء المصري، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والعالمية ومجموعة من الفنانين وبمشاركة مع مجموعة من ذوي القدرات الخاصة.