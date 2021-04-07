أنغام: أرفع رأسي وأفتخر بمصريتي وعروبتي

أعربت النجمة أنغام عن فخرها بجنسيتها المصرية وتاريخ جمهورية مصر العربية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام".



ونشرت أنغام صورة لها وعلقت عليها قائلة: "برفع راسي لأني ست مصرية عربية وأم مصرية عربية فخورة بمصريتي وعروبتي فخورة بتاريخي ومن قلبي وبروحي بدعم بلدي في كل موقف".



وكانت أنغام قد طرحت مؤخرا أحدث كليباتها الغنائية "ودوني عند أمى" بمناسبة عيد الأم وظهر فيه أبنائها عمر وعبد الرحمن معها.



وكانت أنغام قد طرحت هذه الأغنية للمرة الأولى عام 2017 ولكن أوديو فقط، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي مادي.

