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جامعة جنوب الوادي تساهم في زراعة 300 شجرة زيتون بمدينة سفاجا(صور)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
محمد طه
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شاركت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، في
زراعة 300 شجرة زيتون بمدينة سفاجا في مناطق متفرقة علي مستوي مدينة سفاجا، وذلك فى إطار فعاليات الأسبوع البيئى الثالث عشر الذى تنظمه جامعة جنوب الوادي.

أوضحت رئيس المدينة أن الأنشطة تأتي تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعه والدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية بالغردقة  والدكتور أشرف محمود عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والدكتور أسامة عمارة وكيل كلية التربية بالغردقة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة كريمة عبداللاه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة رباب زمزمى  وكيل  كلية الحاسبات ومشاركة وحضور دكتورة هدى  رئيس مجلس مدينة سفاجا ومديرى التضامن والزراعة بالمدينة وطلاب الجامعة  ومديرى التضامن والزراعة بالمدينة، حيث تم زراعة 300 شجرة زيتون   بمدينة سفاجا.

ومن جانبها اعربت الدكتورة كريمة عبداللاه، وكيل الكلية لشئون المجتمع أن فعاليات أسبوع البيئة، تحظى برعاية بالغة لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.

ودعت المغربي جميع المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة، وزيادة المساحة الخضراء.
جامعة جنوب الوادي تساهم في زراعة 300 شجرة زيتون بمدينة سفاجا(صور)
جامعة جنوب الوادي تساهم في زراعة 300 شجرة زيتون بمدينة سفاجا(صور)
جامعة جنوب الوادي تساهم في زراعة 300 شجرة زيتون بمدينة سفاجا(صور)
جامعة جنوب الوادي تساهم في زراعة 300 شجرة زيتون بمدينة سفاجا(صور)
جامعة جنوب الوادي تساهم في زراعة 300 شجرة زيتون بمدينة سفاجا(صور)
جامعة جنوب الوادي تساهم في زراعة 300 شجرة زيتون بمدينة سفاجا(صور)

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