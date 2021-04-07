إبرام إتفاقية شراكة بين جامعة العلمين الدولية والجامعة الإمريكية بالقاهرة

عقدت اليوم جامعة العلمين الدولية إتفاقية شراكة إستراتيجية والجامعة الإمريكية في القاهرة، بهدف تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي على مختلف المستويات التعليمية والتنموية، وذلك لدعم تطوير شراكات مستدامة بين المجتمع والجامعة.



ووقع الاتفاقية الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين، والجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC والتى يمثلها فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة، وذلك في مقر جامعة العلمين في مدينة العلمين الجديدة.



وقال رئيس جامعة العلمين في بيان إعلامي اليوم إن تلك الإتفاقية فى إطار رؤية مصر 2030 التى تنص على أن تصبـح مـصر مجتمـعا مبـدعاُ ومبتكـراُ ومنتـجًا للعلـوم والتكنولوجيا والمعارف، يتميــز بوجـود نظـام متكامـل، يضمـن القيمـة التنمويـة للابتكار والمعرفة، ويربـط تطبيقـات المعرفة ومخرجـات الابتكار بالأهداف والتحديـات الوطنيـة وذلك بحلول عـام 2030.



وتهدف تلك الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUCوجامعة العلمين الدولية AIU في مجال التعليم العالي على مختلف المستويات التعليمية والتنموية، وذلك لدعم تطوير شراكات مستدامة بين المجتمع والجامعة. ويتمثل نطاق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في توفير التعاون خصيصا في مجال الأنشطة الأكاديمية وغير الأكاديمية، التي من شأنها تعزيز التفاهم المتبادل، والتعاون الودي والأكاديمي المستدام والمنتج، والتبادل بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب من كلا الطرفين.



وتشمل تلك الأنشطة تبادل الطلاب الأكاديميين لغرض البحث والدراسات الأكاديمية، برامج البحث المشتركة،التبادل الطلابي على أساس نظام تحويل الساعات الدراسية المعتمدة، تبادل المؤلفات العلمية والتعليمية التي ينتجها أي من الطرفين أو كلاهما.



وكذلك تبادل المواد حول الأبحاث الأكثر صلة وموضوعية من قبل الباحثين لدى كلا الطرفين،تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات ذات الاهتمام المشترك للمؤسستين، برامج المهارات الشخصية، برامج القيادة وريادة الأعمال، الاستشارات والخدمات المهنية، الأنشطة الإضافية مثل الاتحادات والنوادي والمشاركة في التنمية المجتمعية، خدمات الدعم الطلابي.



وحضر مراسم توقيع الاتفاقية وفد رفيع المستوى من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وعمداء الكليات ومديرى البرامج وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة العلمين الدولية.

