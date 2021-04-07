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كيف نعلم أولادنا الهيروغليفية؟.. خبير أثري يجيب

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إضافة مادة تعلم التلاميذ بدءً من الصف الرابع الابتدائي مبادئ الخط الهيروغليفي، وهو الأمر الذي لاقى استحسانًا كبيرًا في أوساط المتخصصين والمحبين للتراث المصري.

ومن ناحيته قال بسام الشماع المؤرخ المعروف في تصريحات إلى الفجر، إننا نستطيع البدء في تعليم الهيروغليفية مع الأطفال من سن 6 أو 7 سنوات، وذلك من خلال الوسيلة العادية التي نتعلم بها العربية، حيث سنعلم الطفل الحرف في الهيروغليفية وما يقابله في العربية فمثلًا حرف الميم هو البومة، وهكذا.

ووأضاف أنه يجب أن نعطي الطفل الفرصة الكاملة، حيث أن حصة تعليم الهيروغليفية ما هي إلا حصة رسم، فالحرف هنا عبارة عن رسمة صغيرة، ففي البداية نحن نزرع بداخله حب الفن، كما أنه من الممكن أن نكتشف الأطفال ذوي الموهبة.

وعن الذين يتساءلون عن فائدة الخطوة قال الشماع، إن الطفل وهو يتعلم الهيروغليفية سيتعلم التاريخ حيث سيتعرف على البن بن، وعلي الهرم أنه مقبرة، وأن المصريين هم بناة الأهرامات في هذه السن المبكرة.

وفي الثانوية العامة يجب عمل مادة لدراسة الآثار المصرية بكل أفرعها، وتكون اختيارية، وتكون مبادئ الآثار في كل العصور، ويكون للمادة 5 % من المجموع، وتكون اختيارية، مفتوحة حتى ما قبل الامتحان، وتكون دراسة هذه المادة مؤهلة لدخول كلية الآثار.

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